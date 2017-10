Herbstrallye im Eichenpark

Sonnabend, 21. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr

NABU Langenhagen. Zu einer Rallye durch den herbstlichen Eichenpark lädt die Rudi-Rotbein-Gruppe für Sonnabend, 21. Oktober, von 14 bis 16 Uhr interessierte Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein. Welche Bäume tragen buntes Laub und was für Herbstfrüchte gibt es zu entdecken? Mit den Betreuerinnen Silke Brodersen und Christine Pracht lernen die Kinder verschiedene Bereiche des Eichenparks kennen und sind dabei dem Herbst auf der Spur.Es wird darum gebeten, an passende Kleidung und feste Schuhe zu denken. Treffpunkt ist das NIL (Natur-Informationszentum-Langenhagen) im Wasserturm in der Stadtparkallee. Anmeldungen nimmt Ansprechpartnerin Silke Brodersen bis zum 18. Oktober unter Telefon (0511) 73 50 33 oder per E-Mail über rudirotbein@nabu-langenhagen.de entgegen.