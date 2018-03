Hoher Stellenwert der Dankeschön-Kultur

Der MTV bedankt sich bei seinen Helfern

MTV Engelbostel-Schulenburg. „Der MTV-Dankeschön-Frühschoppen ist in unserer Region eine einmalig hervorragende Veranstaltung“, so war der gemeinsame Tenor der Politiker. Willi Minne, stellvertretender. Bürgermeister Langenhagens, Bettina Auras, Ortsbürgermeisterin Engelbostel, Dietmar Grundey, Ortsbürgermeister Schulenburg und Michaela Henjes überbrachten ihre Grußworte. „Einmal Danke sagen! Dies vermisse ich manchmal in der Gesellschaft. Dabei halte ich es für eminent wichtig besonders denjenigen gegenüber, die sich ehrenamtlich engagieren“, führte Minne in seiner Rede aus. „Die durchweg engagierte Vereinsarbeit, einschließlich der Einbindung von Sponsoren und Werbepartner, kommt nicht nur dem Verein selbst, sondern auch den Orten und der Stadt zugute“, sagte er. Das Thema Sporthalle für den Westen der Stadt wurde ebenfalls wieder von allen Politikern thematisiert und ist noch lange nicht vom Tisch. Dass die Sporthalle dringend nötig ist, wird beim Rat der Stadt und den/der Ortsbürgermeister/in ernsthaft thematisiert.„Die Dankeschön-Kultur beim MTV besitzt einen hohen Stellenwert und wird von uns aktiv gelebt“, führte Roggendorf in seiner Rede aus. Mit diesem Festakt hat der Verein ein Forum geschaffen, um einmal jährlich allen persönlich „Danke“ sagen zu können. Eingeladen waren die ehrenamtlich tätigen Mitglieder, Schiedsrichter, Sponsoren und Werbepartner, Freunde des Vereins, politische Repräsentanten der Stadt, sowie der Stadtteile Engelbostel und Schulenburg, Repräsentanten befreundeter Vereine und Organisationen und die Vertreter der Presse. Roggendorf stellte Jede/n zu diesem Kreis gehörenden namentlich vor und erläuterte, in welcher Art und Weise sie sich für den Verein einsetzen. „Ausdrücklich bedanke ich mich auch bei den Ehepartnern, die das Vereinsengagement erst möglich machen und unterstützen“, meint Roggendorf. „Wir leben von Freiwilligen, die ihre Freizeit und Arbeitskraft dem Verein schenken und von Sponsoren, die uns wohl gesonnen sind. Ohne sie kann kein Verein existieren. Alle zusammen sind wir ein starkes Team und können uns aufeinander verlassen, ob junge oder erfahrene Sportler, unabhängig von der Herkunft.Nach seinen Ausführungen folgten die Ehrungen der besonders engagierte Mitglieder. Dazu gehörten in diesem Jahr Heiner Biester, Ewald Driemel und Marc Rannenberg, die ihre erfolgreichen Ämter nun in jüngere Hände legen. Für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit wurden auch Bärbel Schmidt ( 30 Jahre ) und Falk Fehsenfeld ( zehn Jahre ) mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Die Firma Rinaldo & Sciacca GbR ( Pächter der MTV- Sportgaststätte ) wurde für vielseitiges Sponsoring geehrt.Nach dem offiziellen Teil wartete ein kulinarischer Leckerbissen am Buffet der Gastwirtschaft zur Post auf die Gäste. Einen weiteren Leckerbissen bot die MTV-Linedance- Gruppe unter der Leitung von Marlies Gehle. Ob Pop, Funky, Salsa, Rumba, Samba, aus vielen Bereichen begeisterten sie das Publikum mit ihren gekonnten Choreographien.