Hunderwasser und Otterzentrum

SoVD fährt in die östliche Lüneburger Heide

SoVD Langenhagen. Der SoVD Langenhagen fährt am Donnerstag, 14. September, ins Otterzentrum und zum Hundertwasser-Bahnhof nach Uelzen. Die vierte Tour des OV Langenhagen führt in diesem Jahr in das Otterzentrum nach Hankensbüttel. Ab 10 Uhr findet ein geführter Rundgang durch das Otterzentrum statt. Gegen 14.Uhr dann die nächste Tour, das Mittagessen: „Genießer-Tour-Schnitzel“. Der kurze Mittagsschlaf kann dann im Bus, auf der Weiterfahrt nach Uelzen absolviert werden. Dort steht der Hundertwasser-Bahnhof auf dem Programm. Zur besten Kaffee-Zeit gegen 15.30 Uhr geht’s im Bahnhof in das Bio-Restaurant mit Backshop und Galerie zu Kaffee und Kuchen. Gegen 17 Uhr wird dann die Heimfahrt angetreten.Der Bus fährt um 8.45 Uhr ab Langenhagen-Zentrum. Die Kosten für Mitglieder im SoVD betragen 35 Euro, Nichtmitglieder zahlen 45 Euro.Anmeldemöglichkeiten: Am 14. August, 9:30 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal II oder am 15. August in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Uhr telefonisch unter der Rufnummer (0511)21 93 71 73.