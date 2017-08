Kaffeefahrt mit dem DRK-Godshorn

DRK Godshorn. Einfach mal rausfahren und einen Ausflug machen. Der DRK-Ortsverein bot dies Mitgliedern und Gästen mit der Busfahrt nach Hodenhagen, wo 35 Teilnehmer im "Café am Deich" die gemütliche Einkehr zelebrierten. Das Kuchen-Büfett dort ist legendär und gibt Anregungen zum Nachbacken. So bot die klassische Kaffeefahrt neben den süßen Genüssen noch neue Ideen für zuhause, so die Nachricht von DRK-Ortsvereinssprecherin Corinna Buschmann.