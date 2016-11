Schießen beim SV Germania Heitlingen

SV Germania Heitlingen. Ende Oktober wurde beim SV Germania Heitlingen der Sieger beim Jeder-gegen-Jeden-Schießen gesucht. Das vor einigen Jahren neu eigeführte Schießen wurde von den Vereinsmitgliedern wieder sehr gut angenommen. Das besondere an diesem Schießen ist, dass mit dem Luftgewehr auf eine so genannte Biathlonanlage geschossen wird. Ein Treffer durch das Loch lässt die dahinter befindliche Klappscheibe fallen. Passiert dies nicht, scheidet der Teilnehmer aus. Dies ist für alle Beteiligten eine unterhaltsame Angelegenheit. Die Teilnehmer konnten den Verlauf der jeweils fünf abzugebenden Schüsse genau verfolgen und sahen einen spannenden Wettkampf. Am Ende setzte sich Frank Evers gegen die anderen 15 Teilnehmer durch. Zweite wurde Sabine Seehawer vor Gisela Bennigstorf.