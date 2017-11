Julia I. regiert jetzt

Sessionseröffnung der Närrischen Langenhagener Ritterschaft

Närrische Ritterschaft Langenhagen. Jetzt wurde die 43. Fuhbuschkönigin Julia I. in der Festhalle Eichenpark inthronisiert. Die Närrische Langenhagener Ritterschaft hatte wieder zur Sessionseröffnung eingeladen. Als Gäste waren mit dabei: Die Prinzenpaare der Landeshauptstadt Hannover: Seine Tollität Prinz Sascha I. – ihre Lieblichkeit Prinzessin Claudia I, Kinderprinz Jason I und Kinderprinzessin Fiona I. sowie aus Braunschweig Prinz Detlef I. Ebenfalls dabei vom Karnevals-Verband-Niedersachsen Präsident Karl-Heinz Thum, vom Komitee Hann. Karneval Präsident Ronny Jackson, Oberschützenmeister Michael Freiberg sowie Ehrengäste und viele Karnevalsgesellschaften mit ihren Präsidenten. Zu Ehren der Fuhbuschkönigin erfolgte ein buntes Programm mit Tanz und Gesang und die Stimmung im Saal konnte nicht besser sein. Als Gäste traten auf mit einer Schlagerrevue der hannoversche-carnevalclub, und mit Gesang das Leinetaltrio, Detlef und Brigitte Fydrich von den Leinespatzen sowie Dominik Glaser von der Hann. Funkengarde. Aus den eigenen Reihen die Garde, die Aktiven mit ihrem Schwarzlichtshowtanz, die Power-Frauen und das Gesangstrio der Ritterschaft. Am Sonnabend, 25. November, findet das Kaju-Hänsel-Turnier in der Niedersachsenhalle in Hannover statt. Hier nimmt die Jugend der Ritterschaft im Gardetanz, Showtanz und zwei Mariechen teil.