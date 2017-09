Kampfsportevent beim VfB Langenhagen

Zweiter Charity Niedersachsen Fighting Day am 23. September

VfB Langenhagen. Zum zweiten Mal veranstaltet der VfB Langenhagen am Sonnabend, 23. September, ab 10 Uhr in der IGS-Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße den Niedersachsen Fighting Day. Diese Kampfsportveranstaltung ermöglicht Kämpfern aus verschiedenen Vereinen und Gyms in den Stilen Mixed Martial Arts, Thaiboxen, Kickboxen, Boxen und Grappling gegeneinander anzutreten. Sie findet tagsüber statt, nicht spät am Abend wie zumeist in Kampfsportkreisen üblich. Ganz seiner Tradition folgend, freut sich der VfB auf eine seriöse und familienfreundliche Veranstaltung. Es wird weder eine düstere Beleuchtung, noch schaurig anmutende Ringsprecher und Nummerngirls geben, sondern fairen Sport, der allen Beteiligten, ob Kämpfer oder Zuschauer, Spaß machen soll.Die jüngsten Starter werden noch im Grundschulalter sein, denn besonders die Kids und Teenies sollen in freundlicher Atmosphäre an diesen schönen Sport herangeführt werden. Aber selbstverständlich sind auch eine Reihe erwachsene und erfahrene Kämpfer am Start, um die Zuschauer auf der Tribüne zu begeistern und ihr Können zu demonstrieren.Gekämpft wird in einem speziellen Kickbox- und MMA-tauglichen Boxring. Für viele Zuschauer werden sicherlich die MMA-Kämpfe das Highlight der Veranstaltung darstellen.MMA steht für Mixed Martial Arts, ein modernes Kampf- bzw. Regelsystem, welches international besonders durch die Ultimate Fighting Championships bekannt geworden ist. Beim MMA werden alle Kampfdistanzen ausgenutzt, das heißt hier wird geboxt, gekickt, gerungen und versucht den Gegner zum sogenannten “Tap Out“ (zur Aufgabe) zu zwingen.Es werden auch einige Langenhagener selbst in den Ring steigen, die sich im VfB in der Sparte Muay Thai & MMA auf diese Veranstaltung vorbereit haben.Die Eintrittsgebühr für Erwachsene beträgt nur zehn Euro und für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren fünf Euro. Weitere Informationen zu Muay Thai & MMA hält die Vereinshomepage www.vfb-langenhagen.de bereit.