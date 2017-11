Nächstes Treffen der Rudi-Rotbein-Gruppe am 18. November

NABU Langenhagen. Beim nächsten Treffen der Rud- Rotbein-Gruppe des NABU Langenhagen am Sonnabend, 18. November, dreht sich alles um Farben und Licht. Der Herbst brachte uns noch einmal buntes Laub, doch die Tage werden immer kürzer.Die Betreuerinnen Silke Brodersen und Christine Pracht werden an diesem Nachmittag mit spannenden Experimenten und viel Spaß interessanten Fragen zum Karneval der Farben auf den Grund gehen. Wie nehmen wir Farben wahr? Wie entstehen die Farben im Regenbogen? Wie wirken verschiedene Farben auf uns?Interessierte Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind zu dem Treffen herzlich eingeladen. Veranstaltungsort ist von 14 bis 16 Uhr das Natur-Informationszentrum-Langenhagen (NIL) im Wasserturm an der Stadtparkallee. Anmeldungen nimmt Silke Brodersen bis zum 15. November unter der Telefonnummer (0511) 73 50 33 oder per E-Mail unter rudirotbein@nabu-langenhagen.de entgegen.