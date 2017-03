Kinder und Jugendliche werden betreut

Vorstandswahl im Verein Abenteuerland

Langenhagen. Nun fand die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Abenteuerland im DLRG Heim am Silbersee statt. Wieder gewählt wurden der erste Vorsitzende Lothar Pätz und der für die Finanzen des Vereins zuständige Wilhelm Behrens. Neu im Vorstand ist Markus Sauer als stellvertetender Vorsitzender, der damit die Nachfolge von Marko Becker antritt, der aus beruflichen Gründen micht mehr zur Verfügung steht.Im Rahmen seines Berichtes zog der erste Vorsitzende des Vereins, Lothar Pätz, eine sehr gute Bilanz des zurückliegenden Jahres. So waren die insgesamt 50 Betreuungstage sehr gut besucht und die durchgeführten Veranstaltungen volle Erfolge: Die Feier zum fünfjährigen Betreuungsbetrieb, die Beteiligung am Seefest der DLRG und das Gruselfest sind hier als Höhepunkte hervorzuheben. Dank der Spende der Sparda-Bank und der Unterstützung der Firma Harald Matern Garten- und Landschaftsbau konnte ein gutes Stück des Geländes professionell eingezäunt werden. Doch leider gab es auch schlechte Nachrichten: Einbruch und Diebstahl warfen den Verein im Juni zurück. Auch wenn die gestohlenen Gerätschaften durch Spenden ersetzt werden konnten, so ist damit viel Aufwand und Ärger verbunden. Und leider hat auch das Jahr 2017 mit Aufbruchsversuchen an den Bauwagen begonnen: trotz der gescheiterten Versuche ist großer Sachschaden entstanden, der aufwendige und somit kostenintensive Reparaturmaßnahmen notwendig macht. Doch davon lassen sich die Mitglieder des Vereins nicht beeindrucken und planen nun mit viel Engagement das neue Jahr. Am 22. April beginnt der Betreuungsbetrieb. Auch der Termin für die Ferienbetreuung in den Sommerferien steht fest: vom 24. bis 28. Juli können Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren wieder eine tolle Woche mit vielen Aktionen im Abenteuerland erleben. Anmeldungen nimmt der Verein gerne ab sofort entgegen: www.abentuerland-langenhagen.de.