Konrad Oertelt ist 70 Jahre dabei

Jahreshauptversammlung des SoVD-Ortsverbands Langenhagen

SoVD Langenhagen. Bei der Jahreshauptversammlung n der neuen Mensa des Schulzentrums wurden als Ehrengäste der erste Kreisvorsitzende Hannover-Land, Jürgen Mroz, der Langenhagener Landtagsabgeordnete der SPD, Marco Brunotte, und der erste stellvertretende Bürgermeister aus Langenhagen, Willi Minne, vom Vorsitzenden des Ortsverbandes, Michael Schneider, begrüßt. Bei den Grußworten der Ehrengäste wurde insbesondere das Engagement des Sozialverbandes im Bereich der Sozialberatung und die umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit hervorgehoben.Der Jahresbericht, des Vorsitzenden, der Kassenbericht und der Kassenprüfungsbericht wurden von der Versammlung einstimmig angenommen.Nach den geringen Teilnehmerzahlen an den gemeinsamen Fahrten 2016 gibt es im Fahrtenprogramm 2017 einige Neuerungen. Die Anmeldetermine im Rathaus stehen für das gesamte Jahr fest und wurden bekanntgegeben. Jeweils am Tag darauf besteht auch die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung. Für Mitglieder des Ortsverbandes wird bei den Tagesfahrten ein Zuschuss gegeben. Anmeldetermine im März: Für die Fahrt nach Leiwen (12. bis 16. Juni) am Montag, 6. März, 9.30 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal II, telefonisch am Dienstag, 7. Juni., 10 bis 16 Uhr. Für die Fahrt zur Iserhatsche, Mittagessen im Snow-Dome (28. April) am Dienstag, 21. März, 10 Uhr im Ratssaal, telefonisch ebenfalls am Dienstag, 21. März, 10. bis 16 Uhr -Telefon: (05 11) 21 93 71 73 (Gabriele Jenz].Bei den Nachwahlen wurde Wolfgang Giedigkeit einstimmig als Beisitzer gewählt.Eine ganz besondere Ehrung gab es für eine 70-jährige Mitgliedshaft. Konrad Oertelt ist 1947 in den Reichsbund eingetreten, allerdings in Neustadt; in Langenhagen würde er zu den Gründungsmitgliedern gehören, denn der Ortsverband feiert noch dieses Jahr sein 70-jähriges Jubiläum.Zum Abschluss der Versammlung gab es noch einen kleinen Imbiss, liebevoll zugerichtet von „Alles Banane GmbH“, die auch die Schulverpflegung in der Mensa der IGS realisieren.