Koordination und Stabilisierung

Der MTV lädt für Sonnabend, 18. März, zum Gesundheitstag ein

MTV Engelbostel-Schulenburg. Am Sonnabend, 18. März, findet zwischen 11 und 18 Uhr im Mehrzweckraum des MTV-Sportzentrums, Engelbostel, Stadtweg 43 ein Gesundheitstag statt. In diesem Tagesseminar erhalten Interessierte Einblicke in verschiedene Themengebiete: Kräftigung der Stütz- und Haltemuskulatur, Sturzprävention, Koordination, Gleichgewichtstraining, Stabilisierung des Herz-Kreislaufsystems und mehr. Was können wir tun? Wie sollten wir uns verhalten? Diesen und noch vielen weiteren Fragen wollen die Teilnehmer auf den Grund gehen. Insgesamt neun Themengebiete sind auf jeweils 30 bis 60 Minuten ausgelegt. Praktische Übungen untermauern die theoretischen Ausführungen. Lockere Kleidung und Turn- oder Gymnastikschuhe sind von Vorteil. Die aktive Teilnahme kann von jedem Besucher (ob MTV-Mitglied oder Gast ) variabel ausgewählt werden. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine ausführliche Themenübersicht steht auf der MTV Homepage www.mtv-engelbostel-schulenburg.de. Fragen beantwortet Regina Reimers-Schlichte unter der Telefonnummer (0511) 74 12 90 (Anrufbeantworter).BildtextÜbungen mit dem Redondo Ball.