Kurse am laufendem Band

Mitte Januar geht es beim MTV wieder los

MTV Engelbostel-Schulenburg „Mitte Januar legen wir wieder los!“, so kündigt Vorstandsmitglied Regina Reimers-Schlichte die neuen Kurse für 2018 an. Ihr könnt gleich eure guten Vorsätze für das neue Jahr in die Tat umsetzen“, ergänzt sie. Es sind nur noch wenige Plätze beim MTV Engelbostel-Schulenburg frei, also gleich mailen oder anrufen. Beim zweiten Qi-Gong-Kursus, der am Donnerstag, 25. Januar, startet, können noch Mitstreiter teilnehmen. Er findet statt jeweils donnerstags von 10:15 bis 11:15 Uhr. Aber auch in den Zumba-Kursen, montags 20 bis 21 Uhr und donnerstags 18.50 bis 19.50 Uhr, sind noch wenige Plätze frei. Die Kurse laufen im Mehrzweckraum des MTV, Engelbostel, Stadtweg 43. Die gesamte Gesundheitskurs-Palette finden Interessierte auf www.mtv-engelbostel-schulenburg.de oder einfach mailen an info@mtv-engelbostel-schulenburg.de oder (0511) 74 12 90 anrufen.