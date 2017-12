SoVD-,,Adventsfahrt" nach Alfeld

SoVD Krähenwinkel/Kaltenweide. Der SoVD-Ortsverband Krähenwinkel/ Kaltenweide unternahm mit 40 Teilnehmern eine ,,Adventsfahrt" nach Alfeld. Es begann mit einem Rundgang mit Führung durch das Fagus-Werk. Das Fagus-Werk wurde 1911 als Ursprungsbau der modernen Industriearchitektur vom Architekten und Bauhausgründer Walter Gropius erbaut. Der weitsichtige Unternehmer Carl Benscheidt (1858 bis 1947) erteilte Walter Gropius 1911 den Auftrag ein Fabrikgebäude für seine Schuhleistenfabrik zu errichten, das modernen Gesichtspunkten entsprechen sollte. Dem Architekten gelang es, einem mittelständischen Betrieb ein völlig ungewohntes, vom Traditionellen abweichendes Erscheinungsbild zu geben. Das Fagus-Werk repräsentiert eine Architekturauffassung, die in der damaligen Zeit erstmals die Bedürfnisse nach Licht, Luft und Klarheit berücksichtigte. Neben seiner wertvollen Architektur zeichnet sich das Fagus-Werk, durch seinen aktiven Produktionsbetrieb aus. Seit mehr als 100 Jahren werden in diesem bedeutenden Industriebauwerk Fagus-Schuhleisten und heute ergänzend GreCon Mess- und Brandschutzsysteme sowie GreCon Dimter Keilzinkenanlagen produziert. Der Name Fagus ist lateinisch und bedeutet Buche. Buchenholz war früher der bedeutendste Rohstoff für die Schuhleistenfertigung. Daneben gibt die Fagus-Gropius-Ausstellung im ehemaligen Lagerhaus Einblicke in die Arbeitswelten im Fagus-Werk. Auf fünf Etagen informiert sie über die Geschichte des Unternehmens sowie über industrielle Massivholz-Verarbeitung und die Schuhmode im Wandel der Zeit. Die Fagus-Galerie wiederum präsentiert Sonderausstellungen zu Themen aus der Kunst- und Designwelt. Das Fabrikgebäude ist seit 1946 eingetragenes Baudenkmal und wurde ab 1984 umfangreich restauriert. Im Jahr 2011 wurde das lebende Denkmal Fagus-Werk zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Ein Besuch des schönen Weihnachtsmarkts mit Glühwein, Kunsthandwerk und Bratwurst in Einbeck vor der Heimfahrt rundete die ,,Adventsfahrt" ab.