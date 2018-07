Mehrstündige Prüfungen absolviert

Danprüfungen beim VfB Langenhagen

VfB Langenhagen. Kai Liekefett und Oliver Budzinski vom VfB Langenhagen haben viele Sondertrainingseinheiten absolviert, um gut für die Meisterprüfung vorbereitet zu sein. Kai Liekefett stellte sich den Prüfern Friedhelm Iske (sechster Dan), Jens Wendtland (fünfter Dan) und Stefan Franke (dritter Dan) und demonstrierte zusammen mit Trainingspartner Kevin Piehl (MTV Gifhorn) sein umfangreiches Prüfungsprogramm. Los ging es mit der Katame-no-Kata, einer festgelegten Technik- und Bewegungsabfolge am Boden. Nach dieser ersten Hürde folgten die geforderten Stand- und Bodentechniken, die entsprechenden Anwendungsaufgaben sowie Übungsformen. Abgerundet wurde die Prüfung dann durch die Theorieaufgabe, in der sich alles um Technikeinteilungen sowie Arten des Techniktrainings drehte. Nach der mehrstündigen Prüfung durfte Kai stolz die Prüfungsurkunde in Empfang nehmen und trägt nun den zweiten Dan.Bei der Landesprüfung, die von Landesprüfungsreferenten Sebastian Frey, Katareferentin Jutta Milzer und Lehrreferent Marcus Thom (alle fünfter Dan) geleitet wurde, zeigte Oliver Budzinski seine Kata. In der Kodokan Goshin Jutsu, die er mit Trainingspartner Carsten Tront (dritter Dan, VfB Langenhagen) demonstrierte, ging es um eine feste Technik- und Bewegungsabfolge zum Thema moderne Selbstverteidigung. Im Anschluss daran folgte die Standaufgabe, die Oliver mit Trainingspartner Stefan Brüner (zweiter Dan, VfB Langenhagen) vorbereitet hatte. Hierbei wurden neun Wurfprinzipien anhand von Beispielen erklärt, demonstriert und diskutiert. Analog dazu erfolgte auch die Bodenaufgabe, in der sieben Bodenanwendungsprinzipien mit Beispielen unterlegt, angewendet und diskutiert wurden. Zum Abschluss referierten die Prüflinge zu einem ihrer drei vorbereiteten Themen über die Geschichte des Judo. Für Oliver wurde das Thema „Zum geistesgeschichtlichen Hintergrund des Kano´schen Prinzips Sei-ryoku-zen-yo“ von der Prüfungskommission ausgewählt. Am Ende der Prüfung konnte auch Oliver jubeln, denn er hatte die Prüfung zum vierten Dan bestanden und durfte stolz die Urkunde in Empfang nehmen.Wer sich im VfB Langenhagen gerne auf den Weg zum schwarzen Gürtel machen möchte, oder einfach erfahren möchte, was sich hinter Kano und Sei-ryoku-zen-yo verbirgt, der ist herzlich zum Schnuppertraining eingeladen. Termine sind auf der Internetseite www.vfb-langenhagen.de zu finden.