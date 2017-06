Minis aus Langenhagen freuen sich

Möbelhaus Porta begünstigt Voltigierer

Altwarmbüchen. Für fünf Jugendmannschaften von regionalen Sportvereinen kann das Training für die neue Saison ab sofort starten. Denn das Möbelhaus Porta in Altwarmbüchen hat Anfang März zu einem großen Gewinnspiel aufgerufen und je Verein zwölf Trainingsanzüge der Marke Jako verlost.Interessierte Jugendmannschaften waren aufgerufen, eine Gewinnspielkarte auszufüllen und in die Glücksbox zu werfen. Wer von der Glücksfee ausgewählt wurde, konnte sich passend zu den jeweiligen Vereinsfarben die Trainingsanzüge aus sechs verschiedenen Farben auswählen.Im Porta Möbelhaus in Altwarmbüchen übereichte Hausleiter Mario Meik den glücklichen Gewinnern ihre neuen Anzüge, die mit Vereinsname und Porta –Logo bedruckt sind. Da es den Vereinen oft am nötigen Geld mangelt um die Mannschaften auszustatten erklärt Hausleiter Mario Meik unterstützen wir gerne die jungen Sportler und wünschen allen Teams viel Erfolg für die neue Saison.