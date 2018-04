Mit geeigneten Pferden zum Erfolg

55 Teilnehmer bei Reitabzeichen-Lehrgang

RuFV Engelbostel. Genutzt wurden beim Reit- und Fahrvereins (RuFV) die zwei Wochen der Osterferien, um Reitabzeichen-Kurse durchzuführen. Aufgeteilt in Gruppen wurden die Teilnehmer individuell in Theorie und Praxis vorbereitet. Dabei ging es unter anderem um Themen wie der Umgang mit dem Pferd, die Bodenarbeit, das Verhalten und Pflege von Pferden, die Pferdefütterung, Reitlehre und viel um ein generell erforderliches reiterliches Wissen. Je eine Woche lang, hatten die Prüflinge geübt und gelernt, sind unter fachgerechter Aufsicht, Bahnfiguren und Aufgaben geritten und teilweise über Hindernisse gesprungen. Die Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis wurden von Heike Kupczak und Claudia Wollnik geleitet. Richter waren Ilona Colland und August Schmidt.Die Organisatoren freuten sich nicht nur über das große Interesse der Kinder und Jugendlichen, sondern auch darüber, dass viele Eltern sich entschlossen hatten, ihr Kind bei der Reiterei zu unterstützen, indem sie selbst den Basispass erwarben und auch Reitschüler wurden. „Man sollte ja selbst ein wenig Kenntniss davon haben, wenn man viel Zeit im Reitstall verbringt“, waren sich die teilnehmenden Eltern einig und freuten sich über ihre frisch erworbenen Abzeichen.Reitlehrerin Heike Kuoczak und Claudia Wollnik, die stellvertretende Vereinsvorsitzende ist, hatten viel Zeit, Energie und Ehrgeiz in den Lehrgang investiert, der letztlich 55 Teilnehmer hatte. Bei der Urkunden Übergabe waren sich alle Teilnehmer einig: die gut geeigneten Pferde und eine straffe Organisation machten die Ferienprüfungen zu einem vollen Erfolg.Die erfolgreichen Absolventen waren: Basispass Pferdekunde - Ina Macht, Ines Apel, Michael Brausen, Sylvia Brausen, Isabelle de Buhr, Maren Fricke, Amelie Kokorsky, Sarah Mirkoviv, Melanie Schmidt und Peggie Siebert; Reitabzeichen 10 - Enya Frederike Siebert, Bo Marleen Henjes, Sina Marie Bachmann, Greta Marie Luise Borchers, Edda Cinar, Sara Esen, Emely Gawert, Antonia Kastner, Jule Kubsch, Magdalena Marques Brito, Johanna Müller, Tabea Wichmann, Liya Yesil und Arvid von Krusenstjern; Reitabzeichen 9 - Talea Dritsch, Emily-Sophie Ziegler, Leonie Macht, Clarissa Semsroth; Reitabzeichen 8 - Lena Zoe Mörke, Vivian Becker, Sarah Börsting, Lea Sophie Bothor, Lena Brausen, Anna-Lena Menke, Lilijana Mirkovic, Liska Schmidt, Anna Bethmann, Laura Fox, Luise Hartwig, Johanna Illmer, Maja Nülle, Suzan Uyaroglu und Anna Wunram; Reitabzeichen 7 - Leni Bennfeldt, Nathalie Buczyuski, Lisa Dino, Amy Joly Geidel, Alina Schleef, Hannah Weinsheimer; Reitabzeichen 6 - Kaja Behnel; Reitabzeichen 5 - Isabelle de Buhr, Amelie Kokorsky, Stephanie Schneider, Lucia Surburg-Trümper und Sophie Würdemann.