Mitgliederversammlung beim TVL

TV Langenhagen. Am Montag, 19. März, um 19 Uhr findet die Mitgliederversammlung des

Tennisvereins Langenhagen (TVL) statt. Ort der Versammlung ist das Vereinshaus, Emil-Berliner-Straße 26, in Langenhagen. Alle Mitglieder des Vereins sind herzlich eingeladen. Tagesordnungspunkte sind unter anderem Neuwahlen des geschäftsführenden Vorstands, Rechenschaftsbericht, Kassenbericht und Maßnahmen für das Jahr 2018. Die Ehrungen von langjährigen Vereinsmitgliedern sind ein weiterer wichtiger Punkt. Anträge zur Tagesordnung sind eine Woche vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Die Saisoneröffnung findet am Dienstag,1. Mai, ab 11 Uhr auf der Tennisanlage statt. Freunde und Gäste sind herzlich willkommen.