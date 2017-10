Modern und sportlich

Square Couple Langenhagen bildet Tänzer aus

Square Couples. Die Square Couples haben im vergangenen Jahr ihren neunten Summerdance gefeiert, in diesem Jahr gab es ein Clubausflug, zum Westernfestival im Movie Park Germany, Botropp, . Dort tanzten die Square Coupes ihr Squaredance und es waren viele Attraktionen für Groß und Klein. Es waren an die 200 Tänzer angereist, wir tanzten vor der „El Somrero Bar" und im Warsteiner Saloon. Es entstand der Eindruck, man verweile in der Vergangenheit. Die Tänzer waren alle in Squaredance Kleidung gekleidet. Es entstand ein lebhaftes buntes Bild. Um 18 Uhr bewegte sich die Gruppe Richtung Heimreise. Squaredance ist ein moderner, sportlicher Gruppentanz zu populärer Musik und macht enormen Spaß.Der Club besteht seit 19 Jahren, und es werden auch immer wieder neue Tänzer ausgebildet, damit der Club weiter wächst und das schöne Hobby weitergegeben wird.