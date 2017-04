Modische Verlockungen

Ausflug mit der AWO-Kaltenweide

AWO Kaltenweide. Wenn auch das Wetter in Sachen Frühling noch zu wünschen übrig ließ, so machten sich dennoch AWO-Mitglieder und Gäste auf nach Lübbecke zur angekündigten Modenschau. Zuvor jedoch gab es ein kleines Frühstück, damit man so gestärkt den modischen Verlockungen gestärkt entgegensehen konnte. Dass die neuen Teile gefielen, konnte man an den vielen Tüten ablesen, die mit in den Bus gebracht wurden, mit dem man anschließend zum Mittagessen fuhr. Nach dem Essen fand sich noch ein wenig Zeit zum Klönen, bevor es weiterging nach Steinhude, wo schon Kaffee, Kuchen oder auch Eis warteten.Einige Mutige unternahmen noch einen kleinen Spaziergang durch das Scheunen-viertel oder am Wasser entlang und trotzten dem scharfen Wind.