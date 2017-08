Nette Gespräche in schöner Atmosphäre

Grill- und Weinfest beim SoVD Engelbostel-Schulenburg

SoVD Engelbostel-Schulenburg. Mit großer Freude und den Worten: "Wer an der Zukunft viel Freude hat, wird nicht alt" begrüßte der erste Vorsitzende des SoVD-Engelbostel-Schulenburg seine Mitglieder und Gäste beim Grill- und Weinfest auf dem Hof der Familie Giese. Dank des zweiten Vorsitzenden Hans-Jürgen Giese und den fleißigen Helfern des Vereins wurde wieder für ausreichende Versorgung gesorgt. Nach einigen Informationen über das Beratungsangebot, das alle Fragen des Sozialrechts beinhaltete und dem 100-jährigen Jubiläum des Sozialverbandes Deutschland, begann der gemütliche Teil des Abends. Alle Beteiligten ließen es sich gut munden und so war es nicht verwunderlich, dass sich in kurzer Zeit eine schöne Atmosphäre entwickelte, nette Gespräche jeder Art geführt wurden, dadurch auch so manch neuer Kontakt entstand und die Zeit wie im Fluge verging. Alle waren sich einig, es war wieder ein schöner Abend und bei der nächsten Veranstaltung sind wieder alle dabei.