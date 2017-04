Neu- und Wiedereinsteiger herzlich willkommen

Karateka stellen sich erfolgreich einer Gürtelprüfung

VfB Langenhagen. Nach den Trainingsanstrengungen der vergangenen Monate haben sich 14 Karateka des VfB Langenhagen ihrer nächsten Gürtelprüfung gestellt. In zwei Gruppen - Kinder sowie Jugendliche und Erwachsene - zeigten die Mitglieder der Karate-Sparte ihre Grundschultechniken, Kombinationen und Kata. Die Fortgeschrittenen mussten zudem auch Techniken mit dem Partner demonstrieren. Am Ende haben sich die Mühen ausgezahlt, alle bestanden die Prüfung. Einen gelben Gürtel tragen nun Osama El-Cheikh-Ali, Tim Greinus, Melanie Hoppe, Shariq Khan, Henning Mahler, Noah Mirza, Julius Richter, Lysander Schuricht, Maja Sieverling und Sandra Voßberg. Die Prüfung zum Grüngurt bestanden Julian Kallini, Ayaz Sansar und Amdo Marco Sobotta. Einen blauen Gürtel darf sich Oliver Wasmann umbinden.Neue Interessenten sowie Wiedereinsteiger sind in der Karate-Sparte immer willkommen. Informationen gibt es bei Dirk Staats unter (0173) 8 91 94 50 oder per E-Mail an DirkStaats@vfb-langenhagen.de sowie auf der Homepage des Vereins www.vfb-langenhagen.de.