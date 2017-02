Ole Ohlendorf ist 20 Jahre dabei

Trecker-Club plant weitere Aktionen wie bisher

TC Kaltenweide. Die Trecker-Club-Versammlung nutzte Präsident Ole Ohlendorf für einen Rückblick auf das vergangene Jahr: "Wir nahmen an der Feldmarkreinigung teil, schossen im Schützenhaus unsere Trecker-Club-Scheibe aus, brachten diese Wanderscheibe bei schönstem Wetter zu Max Grundey, stellten den Kaltenweider Maibaum auf, haben eine Trecker-Ausstellung mit musikalischem Frühschoppen durch das Young Spirit Orchestra veranstaltet." Zwar sei die traditionelle Club-Rallye verschoben worden und wurde im September bei nasskaltem Wetter jedoch nachgeholt. Ausstellungen befreundeter Vereine seine besucht und das aktive Jahr Anfang November mit einem gemeinsamen Essen abgerundet worden. Realisiert wurde ein lang gehegter Plan, seitens des Clubs einen Trecker anzuschaffen.Für das Jahr 2017 sind ähnliche Aktionen geplant. Mit Schleppern wird die Feldmarkreinigung am 25. März unterstützt. Der Maibaum wird wie gewohnt am 1. Mai aufgestellt und eine Tagesfahrt nach Einbeck zum PS.Speicher steht ebenfalls auf dem Programm.Ole Ohlendorf, amtierender Präsident des Clubs, wurde für 20-jährige Trecker-Club-Mitgliedschaft geehrt.