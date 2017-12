Paare im Wettkampf

Wertung nach elf Schießabenden

SV Godshorn. Paarweise ausgewertet wird beim Schützenverein (SV) der "Er und Sie"-Wettkampf. Teilnehmer sind elf Paare, die einmal monatlich am Luftgewehrstand um die besten Plätze schießen. Partner, die nicht Mitglied im Schützenverein sind, können teilnehmen. Zwei Teiler pro Person und Schießabend wurden notiert, und nun am Jahresende folgte bei einem gemütlichen Beisammensein die Siegerehrung im Schützenhaus. Vom Vor-sitzenden Dittmar Brockmann und seinem Team wurden die Platzierungen nach einem reichhaltigen Essen bekanntgegeben. Die Bestteiler schossen Hannelore Burkhard, 0,4 Teiler und Nils-Uwe Teiler. Sie erhielten einen Glaskristall mit Gravur.Um Sieger beim „Er und Sie schießen“ ermitteln zu können, mussten die gesammelten Teiler zusammenaddiert und am Jahresende durch die geschossenen Monate dividiert werden. So errechnete man das paarweise Gesamtergebnis (Durchschnittsteiler).Die diesjährigen Sieger sind Ehepaar Brockmann, vor dem Ehepaar Ohde und dem Ehepaar Burkhard. Auch sie erhielten einen Glaskristall mit Gravur. Alle Teilnehmer am „Er und Sie schießen“ erhielten eine Gedenkmünze. "Es war wieder einer geselliger und lustiger Jahresausklang", so der Bericht von Anneli Boy vom Schützenverein.