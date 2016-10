Pascal Ullrich ist Kreisjugendkönig

Jungschützen der Schützengesellschaft Langenhagen erfolgreich

Schützengesellschaft Langenhagen 08. Beim Kreisjugendkönigschießen und Kreisjugendpokalschießen des Kreisschützenverbandes Wedemark-Langenhagen haben die Jungschützen der Schützengesellschaft Langenhagen 08 hervorragende Ergebnisse erzielt.Beim Kreisjugendkönigschießen wurde Pascal Ullrich mit 30 Ring und einem 70er Teiler Kreisjugendkönig 2016. Marc Fritzen erreichte mit ebenfalls 30 Ring den fünften Platz und wurde mit einer Urkunde ausgezeichnet. Insgesamt beteiligten sich 35 Jugendliche aus 27 Vereinen, die in ihren Vereinen in diesem Jahr erfolgreich waren, an diesem Wettkampf. Beim Jugendpokalschießen wurde Fabian Ullrich Erster in der Jugendklasse, Marc Fritzen Zweiter, Stephan Fritzen Vierter und Pascal Ullrich Fünfter bei den Junioren. Die Mannschaft mit Stephan Fritzen, Marc Fritzen und Pascal Ullrich erreichte bei den Junioren den zweiten Platz.