Podestplätze für den VfB

Judo-Erfolge bei Bezirks- und Regionsmeisterschaften

VfB Langenhagen. Bereits Anfang März starteten drei VfB Judokids bei den Regionseinzelmeisterschaften U10 in Linden. Alexander Krechowezki kämpfte in der Gewichtsklasse bis 28 Kilogramm und hatte es dort auch gleich mit vier Gegnern in seinem Pool zu tun. In seinen ersten beiden Kämpfen außerhalb der heimischen Matte musste Alexander erst einmal Erfahrung sammeln. In seinem dritten Kampf erarbeitete er sich dann einen Sieg mit 4:2-Punkten. Am Ende freute sich Alex über einen super siebten Platz.Auch für Marlon Duckstein war es der erste Kampf außerhalb des Vereins, er startete in der Gewichtsklasse bis 26 Kilogramm, in der in zwei Dreierpools gekämpft wurde. Gleich die ersten beiden Kämpfe konnte Marlon für sich entscheiden und er stand somit im Halbfinale. Hier wurde es richtig spannend, denn nach der regulären Kampfzeit stand es unentschieden. Leider handelte sich Marlon hier einen Strafpunkt ein und freute sich trotzdem über einen hervorragenden dritten Platz.Der letzte im Bund war Valentin Frost, der in der Gewichtsklasse bis 32 Kilogramm drei Gegner hatte. Nachdem Valentin den ersten Kampf für sich entscheiden konnte, musste er im zweiten Kampf Lehrgeld bezahlen. In seinem dritten Kampf war er allerdings hochmotiviert und erarbeitete sich zwei Waza-ari- und eine Ippon-Wertung durch Wurf- und Haltetechniken und verbuchte den Kampf für sich. Eine verdiente Silbermedaille für Valentin.Valentin konnte seinen Erfolg bei den Bezirkseinzelmeisterschaften der U10 Ende März noch einmal wiederholen und errang einen hervorragenden dritten Rang. Alexander und Marlon hatten nicht so viel Glück, Marlon konnte krankheitsbedingt gar nicht erst antreten und Alexander schied leider früh aus.Wer auch einmal ganz oben aufs Treppchen klettern möchte, kann gerne zum Schnuppertraining bei den Judoka kommen. Zu finden sind wir dienstags (sieben bis zwölf Jahre) und donnerstags (ab zehn Jahre) in der Gymnastikhalle des Gymnasiums. Weitere Infos zum Thema Judo verrät die Vereinshomepage www.vfb-langenhagen.de.