Pokal für Jennifer Heidrich

Auch "Spiegelei des Jahres" vergeben

SV Engelbostel. Der Schützenverein (SV) hatte zum Osterpreis-Schießen geladen. Geschossen wurde auf zehn Meter mit dem Luftgewehr. Die beiden besten Teiler wurden gewertet. Eier in verschiedenen Mengen sowie Eierlikör dienten als Preise. Sieger wurde mit 20,6 Teilern der erste Vorsitzende des Schützenvereins Rolf Vogt. Zweiter wurde Edmund Wagner (31,8 Teiler) vor Florian Swoboda mit 34,1 Teilern. Alle Teilnehmer erhielten einen Preis. Zusätzlich wurde der beste Einzelteiler mit einen Zinnbecher prämiert. Diesen gewann Brigitte Rieger mit 5,8 Teilern. Außerdem wurde nach einer bestimmten Formel das "Spiegelei des Jahres" ermittelt. Dieses ging an Michaela Vogt, die beim Preisschießen den 19. Platz belegte.Gleichzeitig wird auch der Friederike-Prendel-Jugend-Pokal vergeben. Dieser wurde in der gleichen Woche ausgeschossen. Mit einer mehrschüssigen Luftpistole auf Klappscheiben. Jennifer Heidrich wurde nach mehreren Stechen Siegerin. Zweite wurde Loenie Dauber und Dritte Maleen Swoboda.