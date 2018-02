Polonäse war natürlich Pflicht

800 Krapfen beim Fasching des DRK in Krähenwinkel

DRK Krähenwinkel (ok). Jetzt geht sie los mit ganz großen Schritten... Eine Polonäse gehört natürlich irgendwie dazu. Fasching beim DRK in Krähenwinkel. Eine Traditionsveranstaltung. Horst Waldfried ist seit 32 Jahren im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel, hat bislang jede Veranstaltung mitgemacht. Und auch dieses Mal in Eigenregie wieder 800 leckere Krapfen gebacken. Die Kostüme waren wirklich originell: Horst Waldfried als Super-Mario, Christoph Rönisch als „Knastologe“ und vor allen Dingen die 80-Jährige mit Schürze und Strapsen. Die Männer traten als Shanty-Chor auf. Die nächsten Veranstaltungen sind die Jahreshauptversammlung am 6. März und das Blutspenden am 8. März.