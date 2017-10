Schlemmerei mit Musik

AWO-Gänseessen kam gut an

AWO Kaltenweide. Alle 40 Mitglieder und Gäste des AWO-Ortsverbands waren hoch zufrieden mit dem gemeinsamen Gänseessen, das diesmal im Schützenhaus an der Zellerie veranstaltet wurde. Neben derHauptsache, dem Gänsebraten, wurden Klöße und Kartoffeln, Rosenkohl und Rotkohl alsklassische Beilagen serviert, und die Sauce dazu wurde allgemein noch extrahervorgehoben. Der Nachtisch, Vanilleeis mit heißen Kirschen, gekrönt von einemSchneeberg aus köstlicher Sahne, ließ nochmals allen das Wasser im Mundzusammenlaufen. Untermalt und begleitet wurde die ganze Schlemmerei mitdezenter Musik älteren und neueren Datums eines Alleinunterhalters, der seineSpielkunst an seinem Instrument schon mal bei einer der AWO-Veranstaltungenunter Beweis gestellt hatte. Wer nach einiger Zeit des Klönens wieder ein wenigMagenkapazität hatte, konnte sich noch an einem kleinen Kuchenbüfett bedienen.Der Kaffee dazu wurde allerdings von allen herbeigesehnt und genossen.