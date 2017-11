Schmetterlinge in der Kirche

Hospizverein hatte das erste Mal zum Lichterfest eingeladen

Hospizverein Langenhagen Jetzt war der Hospizverein Langenhagen wieder einmal Gast in der Emmauskirche. Am frühen Sonntagabend fand das diesjährige Lichterfest zum Gedenken der erstorbenen statt. Koordinatorin Elke Kruse führte die abendlichen Gäste einfühlsam durch diese Andachtsstunde. Neben dem gesprochenen Wort erklang auch die für eine Kirche typische Orgelmusik. Aber neben der gestandenen Organistin sorgte die 14-jährige Laura Krajewski als junge Harfinisten für ein harmonisches Saitenspiel. Die intensive Schilderung einiger Ehrenamtlicher aus ihrer Begleittätigkeit bildete den Übergang zur Einladung eineErinnerungskerze für die eben genannten oder andere Mitmenschen zu entzünden. Vor Erteilung das Schlussegens für die nachdenkliche Abendgemeinde wurde ein wenig bekannte Symbolik erklärt. Schmetterlinge im November wie geht das zusammen?Doch, er steht für die Verwandlung: Raupe, Kokon, Falter. Und dieses Symboltier wurde als kleines Geschenk am Ausgang verteilt. Vielleicht beflügelt es die Erinnerung auf geheimnisvolle Art an früher.