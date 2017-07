Schnupperkurs kam gut an

In den Ferien Tennisspielen ausprobiert

TG Rot-Gelb. Wer gerne mal in den Ferien auf einen Tennisplatz stehen wollte, um auszuprobieren, wie der kleine Filzball über das Netz geschlagen wird, konnte das am 24. und 27.Juli auf der Anlage der Tennisgemeinschaft (TG) Rot-Gelb tun.In kleinen Gruppen wurden unter Anleitung von Lara und Lorenz Liebmann, sowie weiteren jungen Helfern kleine Trainingsübungen durchgeführt. Großen Spaß hatten Teilnehmer im Schüleralter an dem anschließende Rundlauf in der Gruppe am Netz, bei dem jeder Spieler den Ball über das Netz schlagen musste und anschließend schnell auf die andere Seite des Tennisnetzes lief um den Ball wiederholt über das Netz zu schlagen. Die Begeisterung war den Schülern anzusehen, so der Bericht von Dieter Angenvoort.