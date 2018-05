Schöne Pflanzen erfreuten

AWO-Wetter in Bad Zwischenahn

AWO Kaltenweide. Strahlender Sonnenschein schon morgens bei der Abfahrt verhieß nur Gutes für den Tagesausflug der AWO Kaltenweide nach Bad Zwischenahn, eben AWO-Wetter. Und so war es dann auch, das schöne Wetter hielt den ganzen Tag an. Nach der Ankunft wurde zuerst der Rhododendronpark in der Nähe von Bad Zwischenahn angefahren und besichtigt, der eine respektable Ausdehnung besitzt und noch weitgehend naturbelassen wirkt. Viele Arten dieser schönen Pflanzen in farbiger Vielfalt erfreuten die zahlreichen Besucher. Nachdem sich alle gestärkt hatten, wurde ein Ausflugsschiffbestiegen und es ging auf "große" Fahrt rund um den See, der wie alle Gewässer im Ammerland Meer genannt wird.