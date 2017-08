Schützenfest

Schützenverein Altenhorst. Der Schützenverein Altenhorst feiert in diesem Jahr am Sonnabend, 9., und Sonntag, 10. September sein Schützenfest.

Wie immer gibt es am Sonntag, 10. September, ein Festessen zu dem auch Gäste herzlich

willkommen sind. Anmeldungen nehmen Wilhelm Dusche unter (0511) 73 27 99 und

Günter Reiche unter (0160) 99 78 29 80 bis zum 2. September entgegen.