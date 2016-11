Sebastian Brockmann wurde Erster

Sieger beim Schweinepreisschießen in Godshorn

Schützenverein Godshorn. Beim Schützenvereins Godshorn fand auch in diesem Jahr wieder ein Schweinepreisschießen statt. Der erste Vorsitzende, Dittmar Brockmann, gab die teilweise sehr guten Schießergebnisse bekannt. Den Bestteiler (5,7) erzielte Kurt Geveke und erhielt den Rehkitz-Wanderpokal. Die geforderten 30 Teiler für die Erringung des Handke-Wanderpokals (Keiler) schoss Ilse-Marie Brockmann. Die weitere Bekanntgabe des Preisschießens übernahm die Schatzmeisterin Elke Oppermann. Den ersten Platz mit einem Gesamtteiler von 24,5 erzielte Sebastian Brockmann. Platz zwei ging an Dittmar Brockmann, Gesamtteiler 25,1, und der dritte Platz mit einem Gesamtteiler von 29,2 an Kurt Geveke.