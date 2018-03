Sehr gute Ergbnisse

Erfolgreiche Kreismeisterschaften für Heitlinger Sportschützen

SV Heitlingen. An den vergangenen Wochenenden nahmen insgesamt acht Heitlinger Schützen an den Kreismeisterschaften der Wedemark-Langenhagen teil und erzielten tolle Ergebnisse. So wurde Gewehrschütze Finn Gesener mit 138 Ring Fünfter in der Schülerklasse. Chantal Evers schoss 382 Ring und erreichte Platz drei in der Damenklasse. Anna Mesenbrink, ebenfalls bei den Damen, belegte mit 346 Ring Platz sieben. Patrick Hoheisel schoss 367 mit dem Luftgewehr und wurde Vierter in seiner Klasse, ging allerdings für den SV Elze an den Start. Erster in seiner Klasse wurde Frank Evers mit 377 Ring. Hans-Henning Finke startete in gleich zwei Disziplinen und erreichte mit dem Luftgewehr 366 Ring und damit Platz zwei in seiner Klasse. Mit der Luftpistole reichte es mit 351 Ring für Platz vier. Einen Platz darunter sicherte sich mit 330 Ring Michael Klug. Neuschütze Laszlo Köllner erzielte bei seiner ersten Kreismeisterschaft 333 Ring und belegte Platz sechs in seiner Klasse.