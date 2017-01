Anmeldung für MTV-Harzfahrt läuft

MTV Engelbostel-Schulenburg. Wie in all den zurückliegenden Jahren lädt auch in diesem Jahr der MTV wieder zur obligatorischen Harzwanderung am ein. Mitglieder und auch Gäste sind herzlich willkommen, an der Tour teilzunehmen. Reisebeginn ist am Sonntag, 26. Februar, um 8 Uhr ab Krummer Kamp neben der Heide-Apotheke. Anmeldungen sind bis spätestens Freitag, 17. Februar, vorzunehmen: Telefon (0511) 74 18 00. "Bis dahin muss der Bus bestellt sein. Falls bis zu diesem Termin weniger als 30 Anmeldungen vorliegen, müssen wir den Reisebus wieder abmelden", so der Hinweis von MTV-Sprecher Hartmut Dietzsch.Die erste Station ist Torfhaus. Mit einer geführten Wandergruppe geht es etwa 16 Kilometer bis nach Braunlage. Wer möchte, kann alternativ eine kleine Besichtigungstour mit dem stellvertretenden Wanderführer Wolfgang Weber unternehmen. Die übrigen Harzfahrer werden mit dem Bus bis nach Braunlage gebracht. Hier bieten sich verschiedene Wintersportmöglichkeiten wie Ski und Rodeln auf dem Wurmberg oder Schlittschuh laufen in der Eissporthalle an. Für manchen ist sicher das Wurmberggebiet mit dem Vierersesselbahn Hexen-Express von Interesse. Wenn die Witterung nicht zu mild ist, wird auch die Beschneiungsanlage in Betrieb sein. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr vorgesehen.