Sommerfest mit Sportprogramm

Tennisverein Langenhagen feiert seinen 40. Geburtstag

TV Langenhagen. Mitte der 70er Jahre gab es viele Tennisbegeisterte, die einem Tennisverein beitreten wollten. Gleichgesinnte setzten sich zusammen und gründeten am 7. September 1977 den Tennisverein Langenforth. Die Resonanz war so groß, dass der neugegründete Verein 155 Mitglieder zählte. Im Mai 1979 begann man mit dem Bau der Tennisplätze. Die Arbeiten mussten kurzzeitig unterbrochen werden, weil ein Bombenräumkommando 40 Weltkriegsbomben von dem Gelände entfernte. Nach dieser Pause gingen die Arbeiten zügig weiter und im August wurden bereits die ersten Tennisbälle geschlagen. Das Vereinsgelände wurde verschönert und im Jahr 1980 ersetzte ein richtiges Clubhaus die bisherige Wellblechhütte. Der Gründungsvorsitzende Horst Thiemann wurde 1982 von Uwe Buß abgelöst. Die mittlerweile 244 Mitglieder erstellten vor dem Clubheim eine Terrasse, auf der man gemütlich sitzen konnte. Die Verschönerungsarbeiten gingen 1983 mit der großzügigen Bepflanzung auf der Anlage weiter. Auch der Wall zur Autobahn wurde erhöht. Im Jahr 1984 gab es mit Udo Wagner einen neuen Vorsitzenden. Die Terrasse bekam eine Pergola und zwischen den Plätzen eins und zwei wurde eine kleine Tribüne gebaut. Horst W. Senf wurde 1986 zum neuen Vorsitzenden gewählt und wollte mit neuem Konzept die Mitgliederzahl von inzwischen 176 wieder erhöhen. Die Aktion Familientennis wurde angenommen und die Mitgliederzahl stieg 1987 wieder auf über 200. Die Terrasse wurde vollständig überdacht und eine Parabol-Spielwand angeschafft. In den folgenden Jahren wurden alle Plätze generalüberholt. Im Herbst 1993 begann der lang geplante Bau eines Sozialtraktes, der 1995 mit viel Eigenleistung endlich eingeweiht werden konnte. 1996 wurden Horst W. Senf und Aute Lampe für ihr außergewöhnliches Engagement Ehrenmitglieder des Vereins. Im Mittelpunkt der 20 Jahr-Feier stand 1997 die Eröffnung des Kunstrasenplatzes 5, der auch genutzt werden kann, wenn die anderen vier Plätze nicht bespielbar sind. Im Jahr 1999 erhielt das Clubhaus neue Fliesen und einen neuen Tresen. Nach 14 Jahren kandidierte im Jahr 2000 Horst W. Senf nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Sein Nachfolger wurde Horst Ewe. Der Verein feierte 2002 sein 25- jähriges Jubiläum. Trotz sinkender Mitgliederzahlen steht der Verein auf gesunden Beinen. Im Jahr 2004 löste Jörg Brandt als neuer Vorsitzender Horst Ewe ab. Der allgemeine Tennisboom war vorüber, aber es herrscht ein reges Vereinsleben. Bei wunderschönem Wetter wurde 2007 ein Sommerfest zum 30. Jubiläum gefeiert. Um den Bezug zur Stadt Langenhagen deutlich zu machen, wurde der Verein 2012 umbenannt in Tennisverein Langenhagen. In den kommenden Jahren ist der Verein auch mit nicht so vielen Mitgliedern gut aufgestellt und nimmt mit einigen Mannschaften am Punktspielbetrieb teil.Am Sonnabend, 24 Juni, findet zum 40-jährigen Geburtstag ab 11 Uhr ein offizieller Empfang mit geladenen Ehrengästen statt. Außerdem veranstaltet der Verein ein Sommerfest auf der schönen Vereinsanlage Emil-Berliner-Straße 26, 30851 Langenhagen, mit einem sportlichen Rahmenprogramm. Ab 13 Uhr sind alle Vereinsmitglieder, Freunde und alle interessierten Bürger der Stadt zum „Tag der offenen Tür“ auf der Anlage ganz herzlich willkommen. Alle Gäste und Mitglieder werden gebeten, ihre Tennisausrüstung mitzubringen. Die Wilson-World-Demo-Tour verspricht mit der aktuellen Produktpalette zum persönlichen Testen auf den Plätzen viel Spaß für alle Teilnehmer.