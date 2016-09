Spannend und attraktiv

Erstes Turnier der LK-Klasse bei Rot-Gelb

TG Rot-Gelb Langenhagen. Bei sonnigem Wetter fand am vergangenen Sonntag das erste LK-Turnier (Leistungsklasse) in der Geschichte von Rot -Gelb auf der Anlage der Tennisgemeinschaft statt. Auf Grund der hohen Anmeldungen mussten einige Spiele beim TC Godshorn ausgetragen werden. Jetzt trafen sich 64 Teilnehmer (23 Damen und 41 Herren) in der Altersklasse zwischen 30 bis 70 um ihre Leistungsklasse (LK) zu verbessern. Die Teilnehmer, kamen aus Cuxhaven, Bielefeld, Minden, Schneverdingen, Gifhorn, Celle, Braunschweig, Hameln, aus der Region Hannover, sowie acht Spieler aus Langenhagen. Auf elf Plätzen (acht in Langenhagen und drei in Godshorn) wurden um die Punkte für die Verbesserung in der Rangliste gekämpft. Bei den Paarungen waren spannende und attraktive Spiele zu beobachten.Die Organisation hat Stephan Wentler , Dieter Müller und Peter Leitloff übernommen.Die gesamten Ergebnisse können auf der Website www.mybigpoint.de/turniere eingesehen werden.