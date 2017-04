Spielen während der Bombenräumung

Golfclub lädt für Sonntag, 7. Mai, ein

Kaltenweide-Hainhaus. Zum Golf-Erlebnistag lädt der Golfclub für Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 16 Uhr ein - der Tag der Bombenräumung in Hannover. Willkommen sind Interessierte, die das Golfspielen ausprobieren möchten und sich vorstellen können, Clubmitglied zu werden. "Natürlich sind auch alle am Golf Interessierte eingeladen, die nicht im Räumungsgebiet leben", erklärt Golfclub-Sprecher Christian Kunze mit scherzhaftem Unterton. Die Besucher erwartet ein Programm mit Putten, Bälle schlagen und eine kurze Einführung in das Spiel. Die golferische Betreuung erfolgt durch den professionellen Golflehrer Nils Wömpner und durch Mitglieder des Golfclubs. Teilnehmer haben im Rahmen der Aktion „Gemeinsam golfen“ die Möglichkeit, sich mit Clubmitgliedern zu einer Neun-Loch-Runde zu verabreden, bei der sie selber Golf spielen dürfen - unverbindlich und kostenlos.Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Interessierte erhalten Kaffee und Gulaschsuppe, solange der Vorrat reicht. Teilnehmer melden sich beim Eintreffen im Clubsekretariat, Hainhaus 22. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.golfclub-langenhagen.de.