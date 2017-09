Sportlicher Rock’n’Roll

Tanzworkshops für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien

Rock'n' Roll Club Albatros. In den Herbstferien hält der Rock’n’Roll Club Albatros im Sparta Langenhagen ein besonderes Angebot für Kinder und Jugendliche bereit.Am Mittwoch, 4. Oktober, und am Donnerstag, 5. Oktober, bietet der Club-Interessierten, die Möglichkeit in einem kostenlosen Workshop die tänzerischen Grundlagen des sportlichen Rock’n’Roll zu erlernen. Zu den Workshopinhalten gehören neben den tänzerischen Elementen auch Grundlagen zur Körperspannung, Haltung und Basics der Akrobatik. Natürlich werden die Übungen altersgerecht verpackt und durch einen Fachübungsleiter vermittelt. Als Ziel des Workshops sollen die Kinder und Jugendlichen eine kleine Tanzfolge selbstständig tanzen können. Die Übungsgruppen werden in zwei Altersklassen eingeteilt:Für Kinder (im Alter von sieben bis elf Jahre) ist die Workshopzeit von 9.30 bis 12.30 Uhr.Für Jugendliche (im Alter von zwölf bis 15 Jahre) ist die Workshopzeit von 13.30 bis 16.30 Uhr. Alle Teilnehmer sollten sportliche Kleidung und Turnschuhe mitbringen.Für Pausensnacks und Getränke wird gesorgt. Der kostenlose Workshop findet in der Sporthalle der Herrmann-Löns-Schule, Niedersachsenstrasse in Langenghagen statt.Es müssen mindestens 8 Personen je Gruppe angemeldet sein. Eine Anmeldung an michael.hoehne@ymail.com per Mail ist unbedingt erforderlich. Weitere Infos bei Michael Höhne untewr (0171) 3 24 80 21.