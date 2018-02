Starke MTV-Nachwuchskicker

MTV Engelbostel-Schulenburg bietet wieder FUNIÑO-Sommerferien-Fußballtraining an

MTV Engelbostel-Schulenburg.Die Jugendsparte des MTV Engelbostel-Schulenburg kann auf eine erfolgreiche Hallensaison zurückblicken. Mit den E1-, F1- und F3-Jugenden standen gleich drei Nachwuchs-Teams im Halbfinale des Sparkassen-Cups. Die F1- und F3-Nachwuchskicker zogen als Tabellenerste aus Vor- und Zwischenrunde ungeschlagen in das Semifinale ein. Die F1 schaffte es kurioserweise auch mit zwei Siegen und einem Unentschieden nicht ins Finale! Einzig das Torverhältnis und das berühmte "Quäntchen Glück" verhinderte den verdienten Finaleinzug. "Mund abwischen und weiter geht's - das ist halt Fußball!", sagt das F1-Trainerduo Nico Trümper und Olli Busse. „Jetzt heisst es nach vorne blicken, denn für uns stehen Turniere in Hamburg beim FC St. Pauli, ein großes U9-Qualifikationsturnier in Berlin und natürlich die Vorbereitung auf die Außensaison in der Kreisliga mit diversen Testspielen auf dem Plan", so Trümper weiter.Langeweile kommt also nicht auf beim MTV. Zudem bietet die Fußballnachwuchsabteilung des MTV Engelbostel-Schulenburg auch in diesem Jahr wieder ihr FUNIÑO-Fußballtraining während der Sommerferien an. Jeden Mittwoch, vom 28. Juni bis 8. August, bietet der MTV Engelbostel-Schulenburg Nachwuchskickern der Jahrgänge 2013 bis 2006 und ihren Freunden die Möglichkeit, beim MTV Engelbostel-Schulenburg FUNIÑO zu spielen. Diesmal gibt es sogar ein Bambini-Spielfeld für die Jahrgänge 2012/2013.Alles unter fachlicher Anleitung der MTV Jugendfußball-Trainern.Diese Aktion ist kostenfrei. Auch Kicker aus anderen Vereinen sowie Kinder, die noch keinen Verein gefunden haben sind herzlich willkommen.Beginn ist um 16.30 Uhr, Ende um 18 Uhr. Um eine kurze unverbindliche Info/Anmeldung, wie viele Kinder an welchem Termin teilnehmen wollen, wird gebeten (E-Mail: mtv-piraten-2009@cosmictribe.de). Weitere aktuelle Infos zu den Aktivitäten der MTV Nachwuchskicker gibt es regelmäßig auf der Facebookseite "MTV Engelbostel-Schulenburg Nachwuchskicker“ ( https://www.facebook.com/MTVNachwuchskicker ) zu lesen. FUNiño ist eine Trainingsmethode für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, die die Denk- und Spielweise des „Streetsoccers“ berücksichtigt. Es ist ein ideales Werkzeug, um die technischen, taktischen, körperlichen und kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Das Spiel auf vier Tore im drei gegen drei Spielermodus bietet viele Lösungsmöglichkeiten und die Spieler können sich in ihrer Kreativität frei entfalten. Weitere Infos zu FUNIÑO unter http://www.dfb.de/trainer/f-juniorin/artikel/spiel...