Tanzen in lockerer Atmosphäre

Kursus beim TSV Godshorn startet am 27. April

TSV Godshorn. "Bleib fit, mach mit“: Unter diesem Motto steht der erstmals angebotene Tanzkursus vom TSV Godshorn. Angesprochen sind alle Tanzbegeisterten, die Freizeittänze, Standard- und Lateintänze an acht Abenden erlernen möchten.Vom Einsteiger, Tanzschüler, bis zum Breitensportler sind alle herzlich eingeladen an dem Tanzkursus teilzunehmen. „In lockerer Atmosphäre und bei ausgesuchter Musik wird das Tanzen leicht gemacht“, verspricht Tanztrainer Rüdiger Jüstel. Die Veranstaltung findet achtmal freitags in der kleinen Turnhalle der Schule Godshorn im Rährweg 20 statt.Beginn ist am Freitag, 27.April, um 18.45 Uhr. In den Räumlichkeiten findet auch jeden Freitag anschließend der Übungsabend der Godshorner Tanzsparte statt. Es werden zum Beispiel Discofox und West Coast Swing aber auch Standard und Latein-Tänze vertieft geübt.Der Tanzkursus läuft zum Vereins-Selbstkostenpreis. Teilnehmer zahlen nur 30 Euro für alle acht Übungsabende. Anmelden können Sie sich bei dem Spartenleiter Peter Penon unter der Telefonnummer: (0177) 3 40 66 54 oder auch per Mail an Peter.Tanzen@t-online.de.