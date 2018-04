Tolle Rhythmen und erfrischende Klänge im Frühling

Jahreskonzert der Langenhagener Akkordeonfreunde

Langenhagener Akkordeonfreunde. Die Langenhagener Akkordeonfreunde präsentieren ihren Fans und Zuhörern eine große Neuerung, denn erstmals nach 44 Jahren findet das Jahreskonzert nicht mehr im Herbst, sondern ab diesem Jahr im Frühling statt. Am Sonnabend, 28. April, um 15 Uhr in der Aula des Schulzentrums Langenhagen können die Langenhagener Akkordeonfreunde mit ihren Orchestern „Vive l’Accodéon“ und „Con Brio“ live erleben.Auf Grund der Terminumstellung vom Herbst aufs Frühjahr war die Vorbereitung für das Jahreskonzert deutlich kürzer als in der Vergangenheit - eine Herausforderung, die die Spieler der Orchestren und die musikalische Leiterin Olga Debrere mit Leidenschaft angenommen haben. Hierfür haben sich die Orchester, neben den normalen Proben, zu gesonderten Übungswochenenden getroffen. Die Zuhörer erwartet das Ergebnis dieser Mühen in Form eines Programms, das die verschiedensten Musikrichtungen beinhaltet und dem Publikum zeigt, welche wunderbaren Klänge mit einem Akkordeon machbar sind.Neben Evergreens aus vergangenen Jahrzehnten, Melodien die das Publikum aus Filmen und Musicals erkennen wird, erfährt es die verschiedensten Rhythmen vom Tango bis zum Swing. Begeisterung werden auch Western-Fans mit dem Medley „Morricone Special“ finden. Das besondere Highlight stellen die Stücke „Skyfall“ und „Walking on Sunshine“ dar, die von Beatrice Senftleben und Kathrin Lehmann gesungen werden. Mit ihren Stimmen ergreifen sie nicht nur die Zuhörer, sondern auch immer wieder die Spieler.Natürlich wird es wieder ein abwechslungs- und umfangreiches Kuchenbuffet, Kaffee und weitere Getränke geben, die das Konzert abrunden und zu einem Erlebnis machen. Die Langenhagener Akkordeonfreunde freuen sich sehr auf Ihren Besuch.Karten gibt es für nur sechs Euro direkt beim Einlass in die Aula ab 14 Uhr. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die erste Vorsitzende Ortrud von Glahn unter der Rufnummer (0511) 73 15 32.