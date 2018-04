Standesgemäße DRK-Bewirtung in holländischer Tracht

DRK Krähenwinkel. Unter dem Motto „Tulpen aus Amsterdam“ begrüßten der erste Vorsitzende des DRK-Ortsverein Krähenwinkel, Horst Waldfried, und seine Stellvertreterin, Carola Rönisch, viele Gäste im Dorfgemeinschaftshaus. Tulpen standen natürlich im Mittelpunkt und das dazu passende Lied war der Hit des Nachmittags. Zur Begrüßung hatte das Vorstandsduo für die Gäste noch eine kleine Überraschung bereit: In holländischer Tracht bewirteten sie die Gäste mit Matjes und Käse, sodass Kaffee und Kuchen fast in den Hintergrund gedrängt wurden. Zum Abschied gab es, entsprechend des Mottos für jeden Gast Tulpen. So wurde endlich der Frühling begrüßt.