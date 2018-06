Überraschung bot beste Unterhaltung

AWO-Schmaus mit Theater zelebriert

AWO Kaltenweide. 46 Mitglieder und Gäste konnte Edeltraud Mittelstedt kürzlich zum Spargelessender des AWO-Ortsverbands im Schützenhaus begrüßen. Einhellige Meinung: "Es war mal wieder ein großartigerGenuss." Bei späterem Kaffee mit Selbstgebackenem gab es dann noch eineÜberraschung: Eine Frau Hemme, angetan mit einem Gewand und Kopfputzaus vergangenen Zeiten, erzählte in teils gereimter wie auch in Prosaform vonden verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Zeit und wie vor 150 und200 Jahren Ehen nicht nur in den adligen Häusern geschlossen wurden.Unterstützt wurde sie hierbei tatkräftig von den Gästen, die sie zu sich nach vornholte und die die jeweils vorgestellte Person verkörperte. Launig undhumorvoll beschrieb sie Leben und Gewohnheiten alter Zeiten und machteden Ursprung mancher Redewendungen, die heute noch gebräuchlich sind,deutlich. Viel Gelächter und noch mehr Applaus für diese unterhaltsameVorstellung waren ihr Lohn.