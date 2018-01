Vereinsmeisterschaft der Schützen

Engelbostel. Der Schützenverein hat die Schießsaison mit der Vereinsmeisterschaft begonnen. Durch die überwältigende Teilnahme entstand ein harter Kampf um die ersten Plätze. In der Kategorie Luftgewehr setzte sich Matthias Rauhut durch. Bei den Luftpistolenschützen siegte Rainer Prendel. Beide sind damit qualifiziert an überregionalen Meisterschaften teil zu nehmen - so der Bericht von Thomas Ulbig vom Schützenverein.