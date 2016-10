Versammlung des SoVD

Informationen zu Pflegestufen

SoVD Langenhagen. Am Freitag, 21. Oktober, um 17 Uhr veranstaltet der SoVD-Ortsverband seine Herbst-Mitgliederversammlung in der Mensa des Schulzentrums.Zum Programm des Tages gehört neben dem Halbjahresbericht ein Vortrag über dieneuen Pflegestufen, die ab 1. Januar 2017 gelten. Den Vortrag hält JaninKausche-Ehrenberg, Mitarbeiterin der Pflegeeinrichtung „Medizin Mobil“.Zum Abschluss gibt es einen Imbiss. Gäste sind herzlich willkommen.Außerdem ist die Anmeldung zum SoVD-Ausflug am 17. November nach Fintel, in das Eurostrand Resort, zum Martinsgans-Essen möglich. Auch hierzu sind Gäste herzlichwillkommen.