Vielfältige Unterstützung

Thema "Seniorenbetreuung" beim SoVD

SoVD Langenhagen (ok). Um das Thema "Seniorenbetreuung" ging es beim jüngsten Seniorennachmittag des SoVD Langenhagen. Vielen seien nur die üblichen Pflegeleistungenwie Körperpflege, Lagerung und Medikamentengabe bekannt, nicht aber die vielfältigen Möglichkeiten der Unterstützung im Alltag. So können Betreuungskräfte beispielsweise Aufgaben wie Essenszubereitung, Hilfe bei der Wohnungsreinigung oder auch Einkäufe erledigen. Genauso gut können sie sich aber auch Zeit nehmen für Spaziergänge, Vorlesen und andere Freizeitaktivitäten. Der nächste Termin für einen Seniorennachmittag des Sozialverbandes ist am Mittwoch, 18. April, um 15 Uhr im Café Wintergarten.