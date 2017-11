Vom Wettbewerb nach Langenhagen

Herbstkonzert des Langenhagener Zupforchesters

Langenhagener Zupforchester. Das Jahr 2017 war für das Langenhagener Zupforchester ein sehr spannendes Jahr. Das letzte Mal, dass an einem Orchesterwettbewerb teilgenommen wurde, lag nunmehr 19 Jahre zurück. Es wurde Zeit, mal wieder an die alten Traditionen anzuknüpfen.Im April fand in Jülich-Barmen der erste Wettbewerb für Zupforchester des Bundes Deutscher Zupforchester statt. Für das Ensemble standen die Kategorien Hauptorchester mit und ohne Pflichtstück zur Wahl. Um sich selber solche Werke auswählen zu können, die zum einen wettbewerbsgeeignet sind, aber zugleich sowohl für die Instrumentalisten als auch für die Zuhörer und hoffentlich auch die Jury attraktiv sind, entschied man sich für die Wertungsgruppe ohne Pflichtstück. Dass diese Entscheidung richtig war, zeigte die sehr positive Resonanz sowohl aus den Reihen des Publikums als auch der bdz-Funktionäre. Auch die Jury belohnte die Leistung mit einem zweiten Preis und der Auszeichnung „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“.Begeistert kehrte man von diesem „Gute-Laune-Event“ heim, nicht ohne viele neue Impulse durch den gegenseitigen Austausch mit anderen Orchestern gesammelt zu haben. Um auch dem Langenhagener Publikum die Gelegenheit zu geben, die beiden Wettbewerbsstücke zu erleben, wurden die Andalusische Serenade von Baumann und das Divertimento von Shekov in das Programm des Herbstkonzertes integriert. Für den Klangmix mit dem Akkordeon sorgt Axel Gobrecht mit „Wo die Balalaika klingt“.Natürlich dürfen auch die L-KiZ, das Langenhagener Kinder-(und Jugend-)Zupforchester, nicht fehlen. Neben dem weltbekannten „Kol Dodi“ präsentieren sie auch das jüngste Werk des diesjährigen Konzerts: Die „Neue Saarländische Zupfmusik“ wurde 2014 bei dem Euro-Festival in Bruchsal uraufgeführt. Zum Abschluss lässt das junge Ensemble „Mal was anderes“ hören, ein eigens für sie komponiertes Body-Percussion-Werk, welches ohne Zupfinstrumente auskommt.Das Konzert findet am Sonntag, 12. November, um 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße 21 statt. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.