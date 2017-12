Von Apfelkuchen bis Zimtplätzchen

Adventbasar des Hospizvereins erfüllt die Erwartungen

Hospizverein Langenhagen. Es war wieder soweit. Auf dem Adventskalender konnte man das zweite Türchen öffnen. An diesen Sonnabend öffnete sich auch die Tür der Mensa in der IGS in der Konrad-Adenauer-Straße. Es ist mittlerweile schon der Stammplatz an dem derHospizverein Langenhagen alljährlich seinen vorweihnachtlichen Basar abhält.An diesem 2. Dezember wurden für die Besucherdieser Veranstaltung viele stimmungsvolle Erwartungen erfüllt. Den guten Ton dazu trafen zwei Musikgruppierungen die einige Kostproben ihres Repertoires zu Gehör brachten. Die jugendliche Formation The Silhouettes eröffnete den akustischen Reigen. Auf der halben Strecke des Adventsnachmittags gaben die lustigen Oldies dann den musikalischen Takt an.Daneben war auch für den guten Geschmack, das leibliche Wohl gesorgt. Von Awie Apfelkuchen bis Z wie Zimtplätzchen reichte das reichhaltige Kuchenbüfett.Und mit ein wenig Glück zog man das richtige Los bei der ebenfalls angebotenTombola. Ein breit gefächertes Händlerangebot regte manchen der Besucher zumErwerb kunstvoll gefertigter Handarbeiten an. Fazit: Mit diesem Basar wurde ein weiterer Punkt auf traditionsreicher Strecke gesetzt. Jetzt müsste es nur noch schneien.P.S: Das Wünschen half. Am nächsten Morgen lag alles unter einer weißen Decke.