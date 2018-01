Von Bambinis zu Phönixen?

Neues Outfit für Spartas G-Junioren

Sparta Langenhagen. Für die kommenden Pflichtspiele der nächsten Runde im Sparkassen-Hallenpokal, können Spartas „Bambinis“, die G1-Junioren, im neuen Outfit auflaufen. Die „Phönix Pflegedienst GmbH“, sesshaft an der Rathenaustraße, hat ab Januar die Patenschaft für die Mann-schaft übernommen. Groß war die Freude, als am ersten Training im neuen Jahr,der Geschäftsführer der GmbH, Sven Rust, mit seiner Familie in die Halle kam, um der Mannschaft den neuen Trikotsatz zu übergeben. Nachdem jeder Spieler sein Trikot bekommen und sich schnell mit Hilfe der Eltern umgezogen hatte, stellten sich Trainer, Mannschaft und Pate zum gemeinsamen Foto. Danach bedankten sich die Spieler lautstark bei ihrem neuen Paten und vielleicht trägt der Aufdruck des Phönix auf den neuen Trikots dazu bei, das aus Spartas Bambinis bald Spartas Phönixe werden.